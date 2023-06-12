Инцидент произошел утром 11 июня по местному времени. Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара устанавливается.

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В Филадельфии обрушилось шоссе

В горевшей цистерне было 8500 галлонов продукта. По предварительной информации, топливо не попало в реку Делавер.

Министр транспорта Пит Буттджич заявил, что инцидент будет иметь "значительные последствия" для Филадельфии и региона в целом.

Участок автомагистрали, на котором произошла авария, расположен в густонаселенном районе северо-восточной части Филадельфии и соединяет город с его северными пригородами.

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Президенту США Джо Байдену доложили о катастрофе. Администрация Байдена готова предоставить местным властям помощь в ликвидации последствий катастрофы. Для проведения восстановительных работ потребуется много времени.

Автомагистраль 95 – главная дорога между двумя крупнейшими городами Восточного побережья – Нью-Йорком и Филадельфией. Дорога будет закрыта на несколько месяцев.



Обрушенный участок автомагистрали в Филадельфии / Фото NBC

I-95, безусловно, является критически важным путем. Она поддерживает нашу экономику и играет важную роль в повседневной жизни людей,

– сказал губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро.

Глава Департамент транспорта Пенсильвании Майк Кэрролл отметил, что по этому участку автострады ежедневно проезжает около 160 000 автомобилей, и она, скорее всего, является наиболее загруженной межштатной автомагистралью в Пенсильвании.



В Филадельфии обрушился путепровод / Фото NBC

По этой дороге и связанному с ней коридору, простирающемуся почти от края Флориды до канадской границы, перевозят товаров и услуг, связанных с портами вдоль маршрута, на сумму около 200 миллиардов долларов.

Национальный совет по безопасности на транспорте заявил, что координирует расследование причин пожара с полицией штата Пенсильвания.

Мэр Филадельфии Джим Кенни призвал людей избегать этого района и планировать альтернативные маршруты.