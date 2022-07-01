В Финляндии не исключают, что война в Европе может выйти за пределы Украины

Война может выйти за пределы Украины и развернуться в Европе. Такой сценарий считается вполне вероятным в Финляндии.

Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. Он отметил, что именно поэтому так важно поддерживать Украину.

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"Конечно, такая вероятность есть. И потому сейчас так важно поддерживать Украину", – отметил дипломат.

В то же время на вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал, что украинцы могут выиграть эту битву.

Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле могут выиграть это сражение. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены. Им нужна наша поддержка,

– сказал финский дипломат.

В мире понимают риски, которые составляет Россия

Саммит НАТО принял историческое решение принять Швецию и Финляндию в свои ряды по ускоренной процедуре.

Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1 300 километров, ранее пыталась избегать конфронтаций с непростым соседом и не рассматривала вступление в НАТО.

Однако все изменилось сразу после вторжения России в Украину.

После того как Турция разблокировала вступление стран в НАТО и приняла решение на саммите НАТО в Мадриде, каждая страна-член должна ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции в своих парламентах.

Однако в НАТО убеждены, что этот процесс не займет много времени, ведь Швеция и Финляндия – это сильные демократии с сильными войсками.

Но страны начали действовать не дожидаясь присоединения к НАТО. Так, Финляндия впервые разместит свои военно-воздушные силы на Полярном круге. Финляндские истребители F-35 появятся в районе города Рованиеми. Из-за угрозы со стороны России Джо Байден в мае пообещал, что США и союзники увеличат свое присутствие в Балтийском море. Это случится, чтобы обеспечить безопасность еще до присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу.

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