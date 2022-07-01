В Финляндии не исключают, что война в Европе может выйти за пределы Украины
Источник:CNN
Война может выйти за пределы Украины и развернуться в Европе. Такой сценарий считается вполне вероятным в Финляндии.
Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. Он отметил, что именно поэтому так важно поддерживать Украину.
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"Конечно, такая вероятность есть. И потому сейчас так важно поддерживать Украину", – отметил дипломат.
В то же время на вопрос, сможет ли Украина выиграть войну, Хаависто сказал, что украинцы могут выиграть эту битву.
Они могут сохранить ситуацию, и в этом смысле могут выиграть это сражение. Я думаю, что они, конечно, морально на высоком уровне. Они очень сплочены. Им нужна наша поддержка,
– сказал финский дипломат.
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Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1 300 километров, ранее пыталась избегать конфронтаций с непростым соседом и не рассматривала вступление в НАТО.
Однако все изменилось сразу после вторжения России в Украину.
После того как Турция разблокировала вступление стран в НАТО и приняла решение на саммите НАТО в Мадриде, каждая страна-член должна ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции в своих парламентах.
Однако в НАТО убеждены, что этот процесс не займет много времени, ведь Швеция и Финляндия – это сильные демократии с сильными войсками.
Но страны начали действовать не дожидаясь присоединения к НАТО. Так, Финляндия впервые разместит свои военно-воздушные силы на Полярном круге. Финляндские истребители F-35 появятся в районе города Рованиеми.
Из-за угрозы со стороны России Джо Байден в мае пообещал, что США и союзники увеличат свое присутствие в Балтийском море. Это случится, чтобы обеспечить безопасность еще до присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу.
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