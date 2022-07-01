Про це заявив глава МЗС країни Пекка Хаавісто. Він зауважив, що саме тому так важливо наразі підтримувати Україну.

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"Звичайно, така ймовірність є. І тому зараз так важливо підтримувати Україну", – зазначив дипломат.

Водночас на запитання чи зможе Україна виграти війну, Хаавісто сказав, що українці можуть виграти цю битву.

Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на високому рівні. Вони дуже згуртовані. Їм потрібна наша підтримка,

– сказав фінський дипломат.

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Фінляндія, яка має загальний кордон з Росією протяжністю 1 300 кілометрів, раніше намагалася уникати конфронтацій з непростим сусідом, і не розглядала вступ до НАТО.

Однак, усе змінилося відразу після вторгнення Росії в Україну.

Після того, як Туреччина розблокувала вступ країн до НАТО та ухвалення рішення під час саміту НАТО у Мадриді, кожна країна-член НАТО повинна ратифікувати приєднання Фінляндії та Швеції у своїх парламентах.

Однак, у НАТО переконані, що цей процес не займе багато часу, адже і Швеція, і Фінляндія – це сильні демократії з сильними військами.

Та країни почали діяти не чекаючи на приєднання до НАТО. Так, Фінляндія вперше розмістить свої військово-повітряні сили на Полярному колі. Фінляндські винищувачі F-35 з'являться у районі міста Рованіемі. Через загрозу з боку Росії Джо Байден у травня пообіцяв, що США та союзники збільшать свою присутність у Балтійському морі. Це трапиться, щоб гарантувати безпеку ще до приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу.

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