Эта компания производит взрывчатку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

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Что известно об инциденте

Центральное бюро расследований Финляндии проверяет информацию о присутствии дронов в районе завода по производству взрывчатки, принадлежащего Nammo, в Вихтавуоре недалеко от города Ювяскюля на юге страны.

По словам представителя бюро Юсси Луото, беспилотные аппараты замечали несколько раз. В то же время он отметил, что пока не может раскрывать дополнительных деталей, чтобы не навредить следствию.

Представители компании Nammo комментировать ситуацию отказались.

Напомним, подозрительные дроны несколько раз замечали над немецкой военной базой в Швезинге, где тренируются украинские военные. В шпионаже подозревают Россию.

Средствами для глушения, в частности, системой HP47, их не удалось приземлить. Отметим, что на этой авиабазе на Северном море немецкие солдаты учатся пользоваться системами Patriot.

Ранее несколько десятков неизвестных беспилотников были замечены возле порта Кеге в Дании. Полицейские, прибыв на место, зафиксировали четыре больших дрона, кружившие над пристанью. Позже они исчезли на большой скорости в направлении залива Кеге.