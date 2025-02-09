В середине января Федеральное правительство Германии поддержало предложение разрешить армии сбивать неизвестные беспилотники, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Что известно

На этих выходных над базой в Швезинге были замечены дроны. Средствами для глушения, в частности, системой HP47, их не удалось приземлить. Отметим, что на этой авиабазе на Северном море немецкие солдаты учатся пользоваться системами Patriot. Также здесь в течение нескольких месяцев проходят обучение и украинские военные.

Берлин расследует инцидент с дронами как шпионаж. В списке подозреваемых первое место занимают российские спецслужбы.

Издание отмечает, что с тех пор, как Германия начала готовить украинских военных, появление неизвестных беспилотников над соответствующими базами стали рутинным явлением. Кроме того, перед воротами баз несколько раз видели транспортные средства, которые можно отнести к посольству России в Берлине из-за их дипломатических номеров. Генерал немецкой армии заметил, что иногда кажется, что враг хочет, чтобы видели, как он шпионит.

Напомним, что неизвестные дроны были замечены над тремя авиабазами в Великобритании, которые используются ВВС США.