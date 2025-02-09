Усередині січня Федеральний уряд Німеччини підтримав пропозицію дозволити армії збивати невідомі безпілотники, передає 24 Канал із посиланням на Spiegel.

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Що відомо

На цих вихідних над базою у Швезінгу були помічені дрони. Засобами для глушіння, зокрема, системою HP47, їх не вдалося приземлити. Зазначимо, що на цій авіабазі на Північному морі німецькі солдати навчаються користуватися системами Patriot. Також тут упродовж кількох місяців проходять навчання і українські військові.

Наразі Берлін розслідує інцидент із дронами як шпигунство. У списку підозрюваних перше місце посідають російські спецслужби.

Видання наголошує, що з того часу, як Німеччина розпочала готувати українських військових, поява невідомих безпілотників над відповідними базами стали рутинним явищем. Крім того, перед воротами баз кілька разів бачили транспортні засоби, які можна віднести до посольства Росії в Берліні через їхні дипломатичні номери. Генерал німецької армії зауважив, що інколи видається, що ворог хоче, аби бачили, як він шпигує.

Нагадаємо, що невідомі дрони були помічені над трьома авіабазами у Великій Британії, які використовуються ВПС США.