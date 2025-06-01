Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Важно В НАТО не обсуждают требование России о нерасширении Альянса на восток, – СМИ

В НАТО состоялись учения, где за пример брали ВСУ

В Финляндии состоялись учения "Живая сабля", во время которых польские воздушно-десантные войска и финские солдаты отработали защиту и захват аэродрома. Так, десантники "быстро захватили стратегически расположенный аэродром". Главной задачей во время учений было удержать аэродром и перебросить туда технику и пехоту.

В качестве примера военные НАТО взяли битву за Гостомель, которая происходила в феврале 2022 года. Именно тогда оккупанты планировали захватить аэродром, чтобы наступать на Киев, однако ВСУ дали отпор врагу и не дали воплотить захватнические планы.

В НАТО отметили, что проводили эту операцию с учетом того, что Россия пыталась это воплотить в начале полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, Финляндия не имеет собственных десантных сил, поэтому эти учения стали важным опытом.

В СМИ добавили, что сейчас страны НАТО, особенно те, граничащие с Россией, "внимательно наблюдают за событиями в Украине и используют полученный опыт для собственной оборонной подготовки" в случае угрозы со стороны Москвы.