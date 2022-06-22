В Финляндии заявили о готовности воевать с Россией и назвали условия

Финляндия не исключает нападения России. Более того, в последние десятилетия страна готовилась противостоять российской агрессии.

Так что Финляндия готова воевать, если это произойдет. Такое заявление сделал командующий Силами обороны Финляндии генерала Тимо Кивинена.

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Он подчеркнул, что его страна создала значительный арсенал, но решающей является мотивация финнов и добавил, что даже после вступления в НАТО основную ответственность за оборону Финляндии по-прежнему будет нести она сама.

Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, который ведется там (в Украине – 24 канал), с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации,

– заявил Кивинен.

Путь Финляндии в НАТО и реакция России

Финляндия и Швеция вместе подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Меньше чем за 2 недели до этого, 4 мая, российский Ми-17 дважды несанкционированно залетал в воздушное пространство Финляндии.

По сообщению финской Пограничной службы, первое нарушение воздушного пространства произошло в Китее, расположенном в Северном Карельском регионе, а второе – менее чем в 100 километрах, в Раутьярве, расположенном в Южной Карелии.

В воздушное пространство над Китее российский военный вертолет залетел на глубину около 700 метров, а над Раутьярвой – на 500 метров. Отмечается, что нарушение воздушного пространства произошло во время патрулирования российским вертолетом границы со стороны России.

Заметим, что страна-агрессор очень болезненно восприняла намерения Финляндии вступить в НАТО. Ведь Владимир Путин называл одним из планом "спецоперации" – а на самом деле войны – в Украине нерасширение Альянса. Между тем, произошло противоположное – в НАТО "попросились" и Финляндия, и Швеция.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США генерал Марк Милли заявил, что если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу, Россия окажется в тяжелом военном положении в Балтийском море.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова сообщила, что они приготовили "сюрприз" для Финляндии из-за желания вступления в НАТО. Она отметила, что их ответ будет военным, однако других деталей не рассказала.

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