По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в бункере московского фюрера понимают, что всеобщая поддержка войны до последнего россиянина среди их населения постепенно уменьшается. При этом объявлять вторую волну мобилизации или проводить ее без каких-либо обращений к народу в Кремле не очень хотят без каких-либо поводов.

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Одним из вариантов, как объяснить населению закрытие границ и тотальный набор в армию, является классическая операция под чужим флагом.

Путин не хочет говорить, что первой партии чмобиков уже нет

По данным украинских спецслужб, в российском генштабе полностью понимают необходимость проведения масштабной волны мобилизации для дальнейшего забрасывания позиций ВСУ "пушечным мясом" и продолжения наступательных действий с использованием наиболее эффективной тактики — той, которую зэки и наемники Пригожина демонстрировали в Соледаре.

При этом в Москве обращают внимание, что львиная часть мобилизованных осенью и зимой уже превратилась в "груз 200", а подобными темпами погибнуть в ближайшее время смогут и те, кого все это время держали на полигонах для подготовки.

К тому же российское руководство отдает себе отчет в том, что объявление "частичной" мобилизации привело к достаточно серьезным тектоническим волнениям в обществе и заставило Путина расписаться в том, что кадровая армия не способна справиться с поставленными задачами. Так если сейчас по всей России снова начнут хватать мужчин и отправлять их на фронт, де-факто, бункерному деду придется расписаться и о том, что военно-политическое руководство не смогло добиться успеха и положило в землю все 300 тысяч набранных чмобиков.

Именно поэтому в Кремле ищут варианты, как предоставить своему населению необходимость проведения очередной волны мобилизации и при этом не признавать огромные потери и свои провалы.

Несмотря на то, что на столе у Гитлера современности всегда остается вариант "положить на понятия" и просто начать посылать повестки всем, Путин хочет сыграть менее агрессивно. Для этого ему нужно найти такой повод, который позволил бы снять с себя всю ответственность как за необходимость проведения дополнительной мобилизации, так и за огромные потери среди всего российско-оккупационного войска.

При этом выбирать между вариантами Путину приходится в режиме цейтнота, ведь каждый день затягивания с приказом о мобилизации ослабляет действующую армию, несущую невероятные потери. И именно это может привести к невозможности россиян наступать на нужных Кремлю направлениях, а также значительно повредить способности оккупационных войск держать оборону.

Подрыв ТРЦ решает все проблемы Кремля

При разработке планов и вариантов поводов для объявления военного положения и признания "отечественной войны" со всеми вытекающими последствиями ФСБшники предложили бункерному диктатору провести классическую операцию "рязанский сахар".

Мол, если в России случятся теракты с большим количеством погибших, а Путин объявит виновными в них вымышленных украинских диверсантов, Кремль сможет представить необходимость мобилизации как ответ на "нападение на Россию".

При этом, несмотря на то, что окончательное решение о совершении ряда операций под чужим флагом еще не принято, российские спецслужбы уже начали к ним подготовку. Именно поэтому в псевдоСМИ страны-агрессора участились сообщения о заминировании ряда торгово-развлекательных центров в разных городах России. Предоставляется информация о возможных взрывах сразу как "месть от украинцев" – якобы в профильные ведомства звонят откуда-то из Киева. И именно поэтому российские правоохранители еще ни разу не проводили никакой эвакуации в помещениях, набитых людьми.

Кстати говоря Россия платит миллиард долларов в день за войну в Украине

Впрочем, гэбисты рассчитывают на то, что в какой-то день по указанию Путина их агенты разместят в определенных ТРЦ взрывчатку, а теракт приведет к многочисленным жертвам. На Лубянке, судя по всему, поняли, что поскольку в России и так каждый день пылают торговые центры, то решили сделать их уничтожение небесполезным. А сразу же и помочь владельцам этих ТРЦ получить страховые выплаты. Ведь тенденция уничтожения крупных зданий, приносящих прибыль за счет аренды помещений, вскоре достигнет своего апогея – поджоги вполне могут организовывать сами предприниматели, которым стало невыгодно содержать бизнес.

Так что если у ФСБшники смогут повторить свои "подвиги" в 1999 году, никто из владельцев уничтоженных ТРЦ не будет спорить с версиями следствия. При этом Путин сможет подать инциденты как "нападение Украины", а ему не придется расписываться в слабости собственной армии. К тому же, в обществе повысится восприятие необходимости вести войну против нашего государства, а мобилизация станет менее проблематичной и более эффективной.