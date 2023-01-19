За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, у бункері московитського фюрера розуміють, що загальна підтримка війни до останнього росіянина серед їх населення поступово зменшується. При цьому оголошувати другу хвилю мобілізації чи проводити її без якихось звернень до народу у Кремлі не дуже хочуть без якихось приводів.

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Одним із варіантів, як пояснити населенню закриття кордонів та тотальний набір до війська є класична операція під чужим прапором.

Путін не хоче казати, що першої партії чмобіків вже нема

За даними українських спецслужб, у російському генштабі цілком розуміють необхідність проведення масштабної хвилі мобілізації для подальшого закидання позицій ЗСУ "гарматним м'ясом" та продовження наступальних дій із використанням найбільш ефективної тактики – тієї, яку зеки й найманці Пригожина демонстрували у Соледарі.

При цьому у Москві звертають увагу на те, що левова частина мобілізованих восени та взимку вже перетворилася на "вантаж 200", а подібними темпами загинути найближчим часом зможуть і ті, кого весь цей час тримали на полігонах для підготовки.

До того ж російське керівництво усвідомлює, що оголошення "часткової" мобілізації призвело до достатньо серйозних тектонічних зворушень у суспільстві та змусило Путіна розписатися у тому, що кадрова армія не здатна впоратися із поставленими завданнями. То ж якщо зараз по всій Росії знову почнуть хапати чоловіків та відправляти їх на фронт, де-факто, бункерному діду доведеться розписатися й у тому, що військово-політичне керівництво не змогло досягти успіху та поклало у землю всі 300 тисяч набраних чмобіків.

Саме через це у Кремлі шукають варіанти, як подати своєму населенню необхідність проведення чергової хвилі мобілізації та при цьому не визнавати величезних втрат та своїх провалів.

Попри те, що на столі у Гітлера сучасності завжди залишається варіант "покласти на поняття" та просто почати надсилати повістки всім, Путін хоче зіграти менш агресивно. Для цього йому лише потрібно знайти такий привід, який дозволив би зняти з себе усю відповідальність як за необхідність проведення додаткової мобілізації, так і за величезні втрати серед усього російсько-окупаційного війська.

При цьому обирати між варіантами Путіну доводиться у режимі цейтноту, адже кожен день затягування із наказом про мобілізацію послаблює діюче військо, яке несе неймовірні втрати. І саме це невдовзі може призвести до неможливості росіян наступати на потрібних Кремлю напрямках, а також значно зашкодити здатності окупаційних військ тримати оборону.

Підрив ТРЦ вирішує всі проблеми Кремля

Під час розробки планів та варіантів приводів для оголошення воєнного стану та визнання "вітчизняної війни" зі всіма наслідками ФСБшники запропонували бункерному диктатору провести класичну операцію "рязанський цукор".

Мовляв, якщо у Росії стануться теракти з великою кількістю загиблих, а Путін оголосить винними у них вигаданих українських диверсантів, Кремль зможе подати необхідність мобілізації як відповідь на "напад на Росію".

При цьому попри те, що остаточне рішення про здійснення низки операцій під чужим прапором ще не прийняте, російські спецслужбісти вже почали до них підготовку. Саме через це у псевдоЗМІ країни-агресорки почастішали повідомлення про замінування низки торгівельно-розважальних центрів у різних містах Росії. Подається інформація про ймовірні вибухи одразу як "помста від українців" – нібито у профільні відомства дзвонять звідкись із Києва. І буцімто саме тому російські правоохоронці ще жодного разу не проводили ніякої евакуації у набитих людьми приміщень.

До речі Росія платить мільярд доларів на день за війну в Україні

Втім, гебісти розраховують на те, що в якийсь день за вказівкою Путіна їх агенти розмістять у певних ТРЦ вибухівку, а теракт призведе до численних жертв. На Луб'янці, судячи з усього, зрозуміли, що оскільки у Росії і без того кожен день палають торгівельні центри, то ж вирішили зробити їх знищення не даремним. А одразу ж і допомогти власникам цих ТРЦ отримати страхові виплати. Адже тенденція знищення великих будівель, що приносять прибуток за рахунок оренди приміщень, незабаром сягне свого апогею – підпали цілком можуть організовувати самі підприємці, яким стало невигідно утримувати бізнес.

То ж якщо у ФСБшники зможуть повторити свої "подвиги" 1999-го року, ніхто з власників знищених ТРЦ не сперечатиметься із версіями слідства. При цьому Путін зможе подати інциденти як "напад України", а йому не доведеться розписуватися у слабкості власної армії. До того ж у суспільстві підвищиться сприйняття необхідності вести війну проти нашої держави, а мобілізація стане менш проблематичною та більш ефективною.