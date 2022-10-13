В Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде: почему это важно и для Украины

В Гааге судят пропагандиста из Руанды Фелисьена Кабугу. Он обвиняется в призывах к геноциду в 1994 году, а также – в его финансировании. Это значит, что российским пропагандистам нужно приготовиться.

Кабугу называют "вдохновителем" геноцида в африканской Руанде, который был в 1994 году. Пропагандист был хуту. Он основал и спонсировал "Свободное радио и телевидение тысячи холмов".

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Кабугу поддерживал геноцид

Африканца обвиняют в поддержке "интерахамве" – вооруженного формирования, убивавшего мирных жителей. Он мог закупать сотни тысяч мачете и другое оружие для боевиков.

"Радио тысячи холмов" и сам Кабуга призывали к массовым убийствам тутси. Эта радиостанция стала платформой для подстрекательства к убийству и изнасилованию женщин-тутси.

Что известно о геноциде в Руанде? Это историческое противостояние между двумя этносами, жившими в Руанде – хуту и тутси. Оно превратилось в кровавую бойню из мачете, где хуту фактически истребили тутси. За 100 дней погибли от 500 тысяч до 1 миллиона человек.

Пропагандиста судят в Гааге

Теперь Кабуга находится под следствием в Международном уголовном суде в Гааге. Он скрывался от суда более 20 лет, но в 2020 году был задержан в Париже. Его обвиняют в подстрекательстве к геноциду, самом геноциде, преступлениях против человечности.

Кабуга обвинения отвергает. Его адвокат умолял о прекращении судебного процесса на основании слабого физического и психического здоровья Кабугу из-за возраста. Ему 89.

Российских пропагандистов ожидает такая же участь

Отметим, что в российских пропагандистских эфирах часто раздаются призывы к массовому убийству украинцев, то есть геноциде. Также в шоу Скабеевой или других раздаются призывы к свержению власти Украины, оккупации и применению против украинцев ядерного оружия.

По делу Кабуги отмечают, что СМИ также являются средством массового уничтожения, как в случае геноцида в Руанде. Поэтому украинские власти призывают привлечь к ответственности не только российских чиновников и президента, но и пропагандистов.

В частности, Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Антона Красовского, Дмитрия Киселева.

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