Об этом заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. В своем заявлении он был категоричен и суров.

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Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт, ни один бензовоз не въедет, пока похищенных израильтян не вернут домой,

– написал он.

Министр подчеркнул, что "никто не будет "Израилю" проповедовать мораль".

Ранее высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал проводить очень четкое разделение между террористами ХАМАС и народом и администрацией Палестины и не прекращать финансирование программ гуманитарной помощи в регионе. Он подчеркнул, что у ЕС нет дел с ХАМАС, но будут продолжать поддерживать Палестинскую администрацию.

Что происходит в Израиле: последние новости

Согласно последним данным, в Израиле в результате нападения боевиков ХАМАС погибли более 1300 человек (большинство из них гражданские), более 3300 получили ранения, еще около 200 человек захватили и вывезли в Сектор Газа. Их судьба неизвестна.

По данным украинского МИД, в результате войны между ХАМАС и Израилем погибли семь граждан Украины. В частности, террористы убили харьковского физика Сергея Гредескула и его супругу Викторию.