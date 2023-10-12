Про це заявив міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац. У своїй заяві він був категоричний та суворий.

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Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде включений, жоден водопровідний гідрант не буде відкритий, жоден бензовоз не в'їде доти, доки викрадених ізраїльтян не повернуть додому,

– написав він.

Міністр наголосив, що "ніхто не буде" Ізраїлю "проповідувати мораль".

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав проводити дуже чіткий поділ між терористами ХАМАС і народом та адміністрацією Палестини і не припиняти фінансування програм гуманітарної допомоги в регіоні. Він наголосив, що у ЄС не мають справ з ХАМАС, але продовжуватимуть підтримувати Палестинську адміністрації.

Що відбувається в Ізраїлі: останні новини

Згідно з останніми даними, в Ізраїлі унаслідок нападу бойовиків ХАМАС загинули понад 1300 людей (більшість із них цивільні), понад 3300 отримали поранення, ще приблизно 200 людей захопили та вивезли до Сектора Гази. Їхня доля невідома.

За даними українського МЗС, унаслідок війни між ХАМАС та Ізраїлем загинуло семеро громадян України. Зокрема, терористи вбили харківського фізика Сергія Гредескула та його дружину Вікторію.