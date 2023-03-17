Тяжело раненые оккупанты в Олешках и более 70 атак врага: главное из Генштаба

По состоянию на 17 марта длится 387-й день российского широкомасштабного вторжения. Страна-агрессорка не отказывается от своих намерений по оккупации Украины и продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями.

Враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты. Также оккупанты пытаются наступать на 5 направлениях фронта.

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Где наступает враг

По информации Генштаба ВСУ, основные усилия россияне сосредотачивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В частности, за прошедшие сутки враг там совершил более 70 атак.

Кроме того, за минувшие сутки захватчики нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, а также совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В результате очередного обстрела Константиновки в Донецкой области 6 жителей получили ранения. Более 20 домов, школа и другие объекты гражданской инфраструктуры подверглись разрушениям.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Черниговской области, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Россияне вели безрезультатные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменское и Спорное.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. За прошедшие сутки Силы обороны отразили многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии столкновения.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил неудачные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. Больше всего враг пытался наступать в районе Марьинки, там наши защитники отразили все 12 вражеских атак.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет к обороне действия. Обстрелам подверглись, в частности, Красное, Чаривное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области; Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

Какая ситуация на временно оккупированных территориях

На оккупированной территории Запорожской области продолжается принудительная паспортизация населения. В частности, в городе Мелитополь, российские оккупационные власти запретили осуществлять какие-либо выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика России.

Его, в свою очередь, можно получить исключительно при наличии паспорта гражданина России.

В Генштабе не устают повторять, что противник продолжает нести потери. Следовательно, на территории Олешковской районной больницы Херсонской области для лечения привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.

ВСУ уничтожают оккупантов

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: