"Достигает 80%": в Генштабе рассказали об успехах в сбивании реактивных дронов
Силы обороны Украины за последние три месяца сбивают в среднем почти 60 % вражеских реактивных дронов типа "Герань-4". При отражении отдельных атак этот показатель достигает 80 % благодаря действиям авиации и подразделений противовоздушной обороны.
Как отмечается в телеграм-канале Генерального штаба ВСУ от 27 октября, эффективность уничтожения таких целей постепенно демонстрирует положительную динамику. Весомый вклад в ликвидацию скоростных ударных аппаратов в настоящее время вносит тактическая авиация.
Какое вооружение задействуется для перехвата?
В военном ведомстве подчеркнули, что для обезвреживания реактивных беспилотников украинские военные активно применяют самолеты F-16, Mirage и МиГ-29.
В то же время крайне важным остается наращивание потенциала "малой ПВО" в условиях дефицита зенитных управляемых ракет.
Речь идет о зенитных артиллерийских комплексах "Гепард" и "Шилка", новейших системах Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дронах-перехватчиках, а также мобильных огневых группах.
Бойцы таких групп используют не только пулеметы, но и переносные зенитно-ракетные комплексы, с помощью которых успешно уничтожают реактивные аппараты противника.
Снижение затрат на сбивание и новые перехватчики
Параллельно продолжается работа над существенным удешевлением процесса отражения подобных воздушных ударов. В частности, специалисты проводят испытания новых перехватчиков.
Как отметили военные, отдельные отечественные образцы уже имеют на своем счете по несколько десятков уничтоженных реактивных целей.
Ранее Юрий Игнат рассказывал, что неблагоприятные погодные условия и туман существенно затрудняют сбивание реактивных дронов для расчетов ПВО.