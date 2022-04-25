В Генштабе обнародовали Пасхальные открытки XX века: как они выглядели

Пасха всегда была одним из главных праздников для украинского народа. К особому празднованию всегда приобщались и украинские герои.

В ХХ веке Пасхальные открытки и открытки создавались для распространения. Работы в большинстве своем неизвестных художников были направлены на то, чтобы подбодрить народ в борьбе с извечным врагом – русскими.

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Открытки ХХ века

Работы украинских художников отличаются оригинальностью, эстетичностью и выразительностью сюжетов. Наша задача – воплощение прогнозов, изображенных на рисунках наших героических предков.

Пасхальные открытки ХХ века: фото Генштаба

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