У ХХ столітті Великодні листівки та поштівки створювалися для нелегального поширення. Роботи здебільшого невідомих художників були спрямовані на те, щоб підбадьорити народ у боротьбі з одвічним ворогом – росіянами.

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Листівки ХХ століття

Роботи українських художників відрізняються оригінальністю, естетичністю та виразністю сюжетів. Нашим завданням є втілення прогнозів, зображених на малюнках наших героїчних предків.

Великодні листівки ХХ століття: фото Генштабу

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