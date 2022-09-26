Уничтожены ЗРК и ракетные войска: в Генштабе рассказали о последствиях ударов по оккупантам

Украинские защитники в ответ на регулярные обстрелы гражданской и военной инфраструктуры продолжают уничтожать врага. Только за сутки ВСУ поразили 3 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

Об этом говорится в свежем отчете Генштаба ВСУ на вечер 26 сентября.

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Всего в течение дня авиация Сил обороны нанесла примерно 20 ударов. Подтверждено поражение:

13 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника,

позиция бронированной техники,

5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Утраты неприятеля уточняются. Однако известно, что на 26 сентября ВСУ удалось уничтожить уже 57 200 врагов. За сутки украинские защитники ликвидировали 500 захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов, 1 позицию зенитных ракетных комплексов, 2 подразделения ракетных войск и артиллерии, 3 склада с боеприпасами, а также 12 отдельных важных целей,

– отчитались в Генштабе ВСУ.

Как прошли сутки на фронте

Противник продолжает сосредоточивать усилия на содержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

Враг пытается восстановить утраченные позиции на отдельных направлениях, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданской инфраструктуре, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток украинские воины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Подгородное, Бахмут, Майорск, Каменка, Победа и Павловка.

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