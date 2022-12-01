В Генштабе показали российскую ракету из "ядерного арсенала": ее могла передать Украина в 90-е

Россия во время массированной атаки запустила по Украине крылатую ракету Х-55 из своего "ядерного арсенала". Впрочем, ядерную боеголовку перед этим вынули. В Генштабе ВСУ показали остатки снаряда.

Так, во время атаки 31 октября оккупанты применили по Украине ракеты, которые раньше не применяли. Об этом на брифинге рассказал представитель Центрального военно-научного управления Генштаба ВСУ Николай Данилюк, передает 24 канал.

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На Западе обнаружили останки Х-55.

Фрагменты нашли в селе Субич и Княжполь в Хмельницкой области и селе Заставное Львовской. Выяснили, что это остатки стратегической крылатой ракеты Х-55. Особенность в том, что ракета была снаряжена не взрывоопасной частью.

Данилюк объяснил, что это советская ракета, предназначенная для ударов по стратегическим целям, координаты которых заранее известны. Она летит на максимально малой высоте, на дозвуковой скорости. При полете может огибать рельеф местности.

Ракета с возможностью нести ядерный арсенал / Фото "РБК-Украина":

Зачем Россия запустила такую ракету

По словам военного, использование крылатых советских ракет, снаряженных не взрывоопасной боевой частью, обусловлено несколькими причинами.

Россия хочет показать демонстрационные действия, отвлечь внимание украинской ПВО и истощить ее. Современные российские ракеты Х-101 и 3М-14 комплекс "Калибр" направляют на объекты критической инфраструктуры и жилые кварталы.

Ракета, снаряженная конкретным образцом, представляет значительную угрозу невыборочного поражения. Следует упомянуть о ракетном ударе россиян с Х-55 по жилому дому. Также это свидетельствует об исчерпывании у врага арсенала крылатых ракет.

Стертые серийные номера

Обратили внимание, что на всех обнаруженных ракетах Х-55 намеренно стерли серийные номера. Это может означать, что это были ракеты, которые Украина передала России в 1990 годах.

Да, ракета в теории имеет возможность нести ядерный заряд, однако именно эта не контактировала с ядерными элементами.

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