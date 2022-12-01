Так, під час атаки 31 жовтня окупанти застосували по Україні ракети, які раніше не застосовували. Про це на брифінгу розповів представник Центрального воєнно-наукового управління Генштабу ЗСУ Микола Данилюк, інформує 24 канал.

До теми Росія вкотре зімітувала "велич" недоімперії ядерною "пустушкою"

На Заході знайшли рештки Х-55

Фрагменти знайшли в селі Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та селі Заставне Львівської. З'ясували, що це залишки стратегічної крилатої ракети Х-55. Особливість у тому, ракета була споряджена не вибухонебезпечною частиною.

Данилюк пояснив, що це радянська ракета, яка призначена для ударів по стратегічних цілях, координати яких завчасно відомі. Вона летить на гранично малій висоті, на дозвуковій швидкості. Під час польоту може огинати рельєф місцевості.

Ракета з можливістю нести ядерний арсенал / Фото "РБК-Україна":

Для чого Росія запустила таку ракету

За словами військового, використання крилатих радянських ракет, які споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною, зумовлена кількома причинами.

Росія хоче показати демонстраційні дії, відволікти на себе увагу української ППО та виснажити її. Натомість сучасні російські ракети Х-101 та 3М-14 комплекс "Калібр" спрямовують на об'єкти критичної інфраструктури та житлові квартали.

Ракета, споряджена конкретним зразком, становить значну загрозу невибіркового ураження. Слід згадати про ракетний удар росіян з Х-55 по житловому будинку. Також це свідчить про вичерпування у ворога арсеналу крилатих ракет.

Стерті серійні номери

Звернули увагу, що на всіх виявлених ракетах Х-55 навмисно стерли серійні номери. Це може означати, що це були ті ракети, які Україна передала Росії в 1990 роках.

Так, ракета в теорії має можливість нести ядерний заряд, однак саме ця не контактувала з ядерними елементами.

Детальніше – Жданов прокоментував використання ракети з ядерним зарядом: відео