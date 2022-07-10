Оккупанты обстреляли дом в Часовом Яру из "Ураганов", – Генштаб

Российские захватчики цинично обстреляли здание в Часовом Яру. Число погибших возросло уже до 15 человек. Враг применил против гражданского населения "Ураганы".

Об этом заявили в свежем отчете Генерального штаба ВСУ. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели.

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Сразу после взрыва появилась информация, что ракеты могли выпустить из "Ураганов". Однако глава Донецкой ОВ Павел Кириленко отметил, что установкой типа ракет займется экспертиза.

По жилому району 2 – 3 ракеты враг выпустил. Будем проводить соответствующие экспертизы относительно того, какие это были ракеты, чтобы не делать преждевременных выводов,

– объяснил Кириленко.

Генштаб убеждает, что оккупанты ударили из "Ураганов"

По данным Генерального штаба ВСУ, агрессор произвел обстрел реактивными системами залпового огня "Ураган". Под завалами до сих пор находятся несколько десятков человек.

В результате удара произошло обрушение механических конструкций дома. На месте работают:

спасатели,

военные,

полиция,

медики и коммунальные службы, которые делают все возможное, чтобы спасти наших граждан.

В настоящее время количество погибших и раненых уточняется. Враг обязательно будет наказан за это преступление на поле боя и в международных судах,

– подчеркнули в Генштабе.

Оккупанты обстреляли дом в Часовом Яру / Фото Кирилла Тимошенко

Главное об ударе по Часовому Яру

В ГСЧС рассказали, что взрывы в жилом секторе прогремели в 21:27 9 июля. Пострадали 2 пятиэтажных дома, в одном из них 2 подъезда превратились в груды кирпича и металла. Спасатели работали всю ночь. К поисково-спасательной операции присоединили около 70 человек, 910 единиц техники, 2 автокрана и 2 погрузчика.

По состоянию на вечер 10 июля известно о 15 погибших. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 24 человека, из них 1 ребенок.

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