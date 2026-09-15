Как сообщает немецкое издание Bild.

Что известно об инциденте?

Обломки дрона обнаружили к востоку от озера Штайнхуде, недалеко от Ганновера. По данным Государственного управления уголовной полиции Германии (LKA), беспилотник упал на открытой незаселенной территории.

Место падения расположено примерно в 1 километре от авиабазы Вооруженных сил Германии в Вунсторфе. В Бундесвере подтвердили, что речь идет именно об этой территории.

Из-за значительной площади района на месте работает большой počet правоохранителей и других экстренных служб. Полиция продолжает поиски дополнительных обломков дрона. Следователи знали о находке еще с понедельника. В то же время в LKA заявили, что на данный момент нет никаких признаков опасности для населения.

Происхождение дрона пока остается неизвестным. Правоохранители планируют изъять и исследовать найденные части беспилотника, после чего могут появиться новые подробности об инциденте.

Напомним, 4 августа в аэропорту Лейпциг-Галле рядом с украинским грузовым самолетом "Антонов" обнаружили дрон со взрывчаткой. Вскоре после временного закрытия аэропорта второй дрон, по версии следствия, едва не столкнулся с грузовым самолетом DHL.

Через десять дней правоохранители нашли неподалеку от аэропорта еще один, третий, неисправный дрон – на нем обнаружили следы гексогена.

Страны ЕС в ближайшие недели обсудят ограничения на туристические визы для россиян, сокращение свободы передвижения российских дипломатов и новые санкции против судов так называемого теневого флота. Кроме того, Брюссель готовит масштабный пакет санкций, под который могут попасть около 1 600 человек и компаний, связанных с финансированием российской военной машины.