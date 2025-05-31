Укр Рус
24 Канал Новости мира В Германии самолет упал прямо на жилой дом: есть погибшие
31 мая, 19:47
1

В Германии самолет упал прямо на жилой дом: есть погибшие

Сергей Попович
Основні тези
  • В городке Коршенброх, Германия, 31 мая легкомоторный самолет упал на жилой дом, погибли пилотесса и еще один человек.
  • Причины аварии неизвестны, но пилотесса сообщила о технической неисправности двигателя перед катастрофой.
  • После падения самолета вспыхнул пожар, и здание подверглось серьезным разрушениям.
  • Личность второй жертвы еще не установлена; это мог быть второй пилот или житель дома.

На западе Германии 31 мая самолет упал на жилой дом. В результате этого погибли пилотесса и еще один человек.

Пока не понятно, кем был второй погибший. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Смотрите также Немецкий катер, следивший за российским судном, сопровождали подозрительные дроны, – СМИ

В Германии самолет упал на жилой дом

В городке Коршенброх, неподалеку Дюссельдорфа, 31 мая произошла авиакатастрофа – легкомоторный самолет упал прямо на жилой дом. В результате инцидента погибли два человека, среди них – женщина-пилот, которая управляла воздушным судном.

Как сообщают местные правоохранители, личность второй жертвы еще не установлена. Не исключено, что это мог быть как второй пилот, так и кто-то из жителей дома, оказавшегося под обломками.

После падения самолета на частный дом вспыхнул пожар. На снимках с места происшествия видны серьезные разрушения здания.

По предварительным данным, пилотесса успела сообщить авиадиспетчерам о технической неисправности двигателя и пыталась совершить аварийную посадку на ближайшем аэродроме.

Причины аварии пока остаются неизвестными.