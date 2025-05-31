В Германии самолет упал прямо на жилой дом: есть погибшие

На западе Германии 31 мая самолет упал на жилой дом. В результате этого погибли пилотесса и еще один человек.

Пока не понятно, кем был второй погибший. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

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В Германии самолет упал на жилой дом

В городке Коршенброх, неподалеку Дюссельдорфа, 31 мая произошла авиакатастрофа – легкомоторный самолет упал прямо на жилой дом. В результате инцидента погибли два человека, среди них – женщина-пилот, которая управляла воздушным судном.

Как сообщают местные правоохранители, личность второй жертвы еще не установлена. Не исключено, что это мог быть как второй пилот, так и кто-то из жителей дома, оказавшегося под обломками.

После падения самолета на частный дом вспыхнул пожар. На снимках с места происшествия видны серьезные разрушения здания.

По предварительным данным, пилотесса успела сообщить авиадиспетчерам о технической неисправности двигателя и пыталась совершить аварийную посадку на ближайшем аэродроме.

Причины аварии пока остаются неизвестными.