В Германии группа россиян сожгла грузовики Бундесвера. Вероятно, они считали, что это была техника ВСУ, которая ремонтировалась.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HNA.

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Россияне, вероятно, сожгли немецкую технику

В немецком издании сообщили о поджоге 6 военных автомобилей на территории ремонтной мастерской в Эрфурте. Их уничтожили вечером 21 июня. Аналогичный инцидент произошел две недели назад в Зольтау – уголовная полиция не имеет доказательств связи между событиями.

Журналисты объяснили, что это уже второй такой случай в этом городе. В июне прошлого года в том же месте также, предположительно, подожгли военную технику. Правоохранители не видят доказательств связи между случаями, хотя в обоих случаях шесть грузовиков Бундесвера были припаркованы на территории мастерской.

В СМИ отмечают, что пожара в Зольтау появилось письмо с заявлением об ответственности.

В Германии готовится дальнейшее усиление глобальной войны, поэтому мы должны саботировать центры подстрекателей войны,

– написали в письме.

В российских телеграм-каналах заявили, что техника якобы принадлежала ВСУ и находилась в Эрфурте на ремонте. "Наши люди решили, что все это лишнее, и не нужна ВСУ такая техника и просто ее сожгли, такие дела", – сказали россияне.

Немецкий OSINT-исследователь Tendar подчеркнул, что Эрфурте проживает одна из крупнейших русских диаспор во всей Германии и показал кадры, распространенные российскими телеграмм-каналами. Он отметил, что грузовики подожгли рядом с ремонтной мастерской компании MAN Trucks & Bus Service.