Убили двух украинок и похитили ребенка: в Германии подтвердили приговор супругам

Федеральный суд Германии 26 июня подтвердил приговор супругам, которые в марте 2024 года убили двух украинок. А также похитили ребенка младшей из них.

Высший уголовный суд Германии отклонил апелляцию мужчины на приговор окружного суда Маннгейма от февраля 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mannheimer Morgen.

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Что известно об убийстве украинок в Германии

Стоит заметить, что супруги признались в убийстве 27-летней украинки и ее 51-летней матери. Известно, что они прибегли к этому, чтобы выдать пятинедельного младенца одной из них за своего.

Еще до рождения ребенка пара через социальные сети связалась с беременной украинкой, которая вместе с матерью жила в приюте для беженцев. Когда ребенок родился, после совместного ужина супруги дали обеим женщинам выпить напитка с успокоительным.

После этого мужчина убил украинок резиновым молотком, выбросил одно тело в озеро, а другое поджег бензином. Ребенка злоумышленники выдали за своего, воспользовавшись поддельными документами.

В начале марта 2024 года прохожий обнаружил на берегу Рейна тело 27-летней женщины. Несколько дней спустя полиция задержала супругов, у которых следователи нашли неповрежденного младенца. Ребенка передали в Украину, где он находится под опекой тети.

Решение федерального суда означает формальное завершение процесса и признает супругов виновными в убийстве двух украинок и похищении ребенка.