В приюте для беженцев в немецком Ростоке убили украинца, – Der Spiegel

В приюте для беженцев в Германии убили украинца. Он получил тяжелое ранение, в результате которого и умер.

Инцидент произошел в городе Росток. Известно, что погибшему украинцу было 46 лет.

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Помощь пришла слишком поздно

Украинец умер в приюте для беженцев. По данным прокуратуры и полиции Германии, его нашел в понедельник, 12 августа, примерно в 12:15.

Помощь пришла к мужчине слишком поздно. Врач скорой помощи, прибывший на место гибели украинца лишь констатировал смерть.

Der Spiegel заметило, что ситуация на месте преступления указывает на убийство. Никаких других деталей дела пока не сообщается.

Расследование уголовной полиции относительно подоплеки преступления все еще находится на начальной стадии, поэтому в настоящее время нельзя предоставить никакой дополнительной информации,

– добавили в издании, ссылаясь на полицию.