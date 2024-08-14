Убийство украинца в Германии: полиция решила отпустить подозреваемого

В приюте для беженцев в немецком городе Росток 12 августа убили украинца. Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве, впрочем, впоследствии прокуратура решила его отпустить.

Подозреваемым по делу является 26-летний гражданин Украины. Следственные действия против него продолжаются.

Смотрите также Суд наконец начался: в Германии 4 подростков подозревают в убийстве украинских баскетболистов

Прокуратура объяснила, почему подозреваемого освободили из-под стражи

Прокуратура Ростока решила, что пока "не видит обоснованного подозрения" в отношении 26-летнего украинца.

По этой причине мужчина сегодня (13 августа – 24 Канал) был освобожден из-под стражи,

– сообщили прокуроры.

Напомним, что трагический инцидент произошел в одном из приютов для беженцев города Росток, принадлежащего земле Мекленбург-Передняя Померания.

Тяжело раненого 46-летнего мужчину нашли в понедельник, 12 августа, примерно в 12:15. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть – их вызвали уже поздно.

Вечером того же дня полиция задержала подозреваемого в убийстве.

Добавим, что несмотря на то, что никаких других обстоятельств гибели украинца пока не сообщают, ссылаясь на тайну следствия, Der Spiegel утверждало, что ситуация на месте инцидента указывала на убийство.