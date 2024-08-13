Судебный процесс по делу о трагической гибели двух молодых украинских баскетболистов 12 августа стартовал в суде немецкого города Эссен. Обвинение предъявлено 4 подросткам, среди которых двое граждан Германии и двое сирийцев.
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Требование справедливости
Алиса Скальйоне, адвокат семей погибших, настаивает на суровом наказании для обвиняемых и выяснении всех обстоятельств дела.
Родители хотят наивысшего наказания для подсудимых. Но родители также хотят, чтобы этот процесс изменил правовую систему. Что подобное будет невозможно в будущем, если молодые люди уже совершили тяжкие преступления и это всем известно. Мы должны закрыть этот пробел,
– заявила Скальйоне.
Судебное разбирательство запланировано на несколько месяцев, а приговор ожидается до конца ноября. По информации следствия, нападение произошло в феврале этого года, когда украинцы ехали автобусом в немецкий Дюссельдорф.
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Подробности о ситуации
- Немецкая полиция рассказывала о конфликте, в результате которого погибли украинский баскетболист Владимир Ермаков и Артем Козаченко. Инцидент произошел вечером 10 февраля в Оберхаузене, когда двое украинских спортсменов ехали в Дюссельдорф.
- Четверо обвиняемых, встретив баскетболистов в автобусе, сразу спланировали нападение. Прокуратура заявляет, что мотивом стало украинское происхождение жертв.
- После выхода из автобуса на главном вокзале Обергаузена обвиняемый нанес ножевые ранения обоим баскетболистам. 17-летний Владимир Ермаков умер во время операции, а его товарищ Артем Козаченко погиб через десять дней.
- Расследование убийства находится на особом контроле МИД Украины. Министерство иностранных дел Украины подтвердило задержание подозреваемого немецкой полицией.
- Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что консульство в Дюссельдорфе взаимодействует с местной полицией для ускорения расследования. Консулы отметили важность привлечения преступника к ответственности.