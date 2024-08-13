Судовий процес у справі про трагічну загибель двох молодих українських баскетболістів 12 серпня стартував у суді німецького міста Ессен. Обвинувачення пред'явлено 4 підліткам, серед яких двоє громадян Німеччини та двоє сирійців.
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Вимога справедливості
Аліса Скальйоне, адвокатка родин загиблих, наполягає на суворому покаранні для обвинувачених та з'ясуванні всіх обставин справи.
Батьки хочуть найвищого покарання для підсудних. Але батьки також хочуть, щоб цей процес змінив правову систему. Що подібне буде унеможливлено в майбутньому, якщо молоді люди вже скоїли тяжкі злочини і це всім відомо. Ми повинні закрити цю прогалину,
– заявила Скальйоне.
Судовий розгляд заплановано на декілька місяців, а вирок очікується до кінця листопада. За інформацією слідства, напад стався в лютому цього року, коли українці їхали автобусом до німецького Дюссельдорфа.
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Детальні про ситуацію
- Німецька поліція розповідала про конфлікт, внаслідок якого загинули українські баскетболісти Володимир Єрмаков та Артем Козаченко. Інцидент стався ввечері 10 лютого в Обергаузені, коли двоє українських спортсменів їхали до Дюссельдорфа.
- Четверо обвинувачених, зустрівши баскетболістів у автобусі, одразу спланували напад. Прокуратура заявляє, що мотивом стало українське походження жертв.
- Після виходу з автобуса на головному вокзалі Обергаузена обвинувачений завдав ножових поранень обом баскетболістам. 17-річний Володимир Єрмаков помер під час операції, а його товариш Артем Козаченко загинув через десять днів.
- Розслідування вбивства перебуває на особливому контролі МЗС України. Міністерство закордонних справ України підтвердило затримання підозрюваного німецькою поліцією.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що консульство в Дюссельдорфі взаємодіє з місцевою поліцією для прискорення розслідування. Консули наголосили на важливості притягнення злочинця до відповідальності.