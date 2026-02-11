В Главном военном госпитале разоблачили коррупцию на 2,6 миллиона гривен, – генпрокурор

Стало известно о коррупции в Главном военном клиническом госпитале. Там фиктивно устраивали на работу. На самом деле человек мог работать мастером маникюра, но числился медиком.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он привел шокирующие подробности.

Что известно о коррупции в Главном военном клиническом госпитале?

Руслан Кравченко отметил: в военное время это не "бытовая коррупция". И это принципиально важно. Зафиксированные разговоры лишь подчеркивают уровень цинизма.

Один из фигурантов мечтал по поддельным документам уволиться с военной службы, мол, "ждут в иностранной IT-компании". Другую женщину оформили в главный военный госпиталь исключительно для декрета и стажа, хотя в реальной жизни она работала мастером маникюра и спокойно обсуждала это в разговоре со своей... гадалкой,

– написал он.

Подтвержденная сумма присвоенных средств около 2,6 миллиона гривен.