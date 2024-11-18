В частности, его слышали в Глухове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрыв в Сумской области
Российские оккупанты вечером 18 ноября в очередной раз запустили "Шахеды" по украинским городам. Отметим, что на Сумщине объявили воздушную тревогу около 9 часов вечера.
Около 23:30 в Глухове Сумской области слышали взрыв, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.
В Глухове прогремел взрыв. Предварительно, в городе было попадание "Шахеда",
– добавили там.
Добавим, что в Воздушных силах сообщали около половины 11 вечера, что группы "Шахедов" наблюдаются в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, которые движутся в западном и южном направлениях.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.