В частности, его слышали в Глухове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Взрыв в Сумской области

Российские оккупанты вечером 18 ноября в очередной раз запустили "Шахеды" по украинским городам. Отметим, что на Сумщине объявили воздушную тревогу около 9 часов вечера.

Около 23:30 в Глухове Сумской области слышали взрыв, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

В Глухове прогремел взрыв. Предварительно, в городе было попадание "Шахеда",

– добавили там.

Добавим, что в Воздушных силах сообщали около половины 11 вечера, что группы "Шахедов" наблюдаются в Черниговской, Сумской и Полтавской областях, которые движутся в западном и южном направлениях.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.