Зокрема, його чули у Глухові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух в Сумській області

Російські окупанти ввечері 18 листопада вкотре запустили "Шахеди" по українських містах. Зазначимо, що на Сумщині оголосили повітряну тривогу близько 9 години вечора.

Близько 23:30 у Глухові Сумської області чули вибух, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

В Глухові пролунав вибух. Попередньо, в місті було влучання "Шахеда",

– додали там.

Додамо, що в Повітряних силах повідомляли близько о пів на 11 вечора, що групи "Шахедів" спостерігаються у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, які рухаються в західному та південному напрямках.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.