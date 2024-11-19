В Глухове враг ударил по многоэтажке

Поздно вечером 18 ноября в Глухове Сумской области прогремели взрывы. Враг атаковал город дроном-камикадзе. Под удар попала многоэтажка.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильне. На фото с места событий видно, что враг попал в дом с 5 этажей.

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Есть погибшие и раненые, – СМИ

Часть подъезда разрушена. По информации местных корреспондентов, уже есть информация о погибших и раненых. СМИ говорят, что из-под завалов, вероятно, вытащили тела матери и ребенка. Пока нет официальных подтверждений от властей. На месте работают спасательные службы.

На Глуховщине – попадание дрона в дом / Фото Суспильне. Сумы

Отметим, что воздушную тревогу в области объявили около 21:00 18 ноября из-за угрозы атаки "Шахедов". В 23:30 в Глухове услышали громкие взрывы. Сразу появилась информация о попадании.



По состоянию на 1:30 ночи 19 ноября атака дронами-камикадзе еще продолжалась. Вражеские "Шахеды" фиксировали над крупными городами, в частности, Киевом и Черниговом.