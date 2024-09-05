Вспыхнул пожар: куда упал обломок сбитого российского "Шахеда" в Гомеле

Во время массированной атаки несколько "Шахедов" залетели на территорию Беларуси. Один из них там исчез.

Россия утром 4 сентября массированно атаковала Украину. Во время этой атаки несколько БПЛА залетели в Беларусь, а один из них упал в Гомеле, передает 24 Канал.

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Вспыхнул пожар

Беспилотник, упавший, привел к возгоранию кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му переулку Ильича.

Подразделения МЧС Беларуси ликвидировали пожар. Местные СМИ писали, что никто не пострадал. В то же время огонь повредил 5 квадратных метров кровли.

Большинство "Шахедов" летали в районе белорусско-украинской границы, постоянно пересекая ее в обе стороны, но один из них полетал над границей и пошел на север страны Беларуси.

Этот дрон взял курс в район аэродрома Зябровка, пролетел Гомель и полетел на Могилев. Последний раз его заметили в районе Жлобина. После этого он потерялся. Неизвестно, куда он делся. Воздушные силы также отметили, что один из беспилотников залетел в Беларусь и исчез.