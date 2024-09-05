Росія зранку 4 вересня масовано атакувала Україну. Під час цієї атаки кілька БпЛА залетіли в Білорусь, а один із них впав у Гомелі, передає 24 Канал.

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Спалахнула пожежа

Безпілотник, що впав, призвів до займання цегляної будівлі складу в Гомелі по 8-му провулку Ілліча.

Підрозділи МНС Білорусі ліквідували пожежу. Місцеві ЗМІ писали, що ніхто не постраждав. Водночас вогонь пошкодив 5 квадратних метрів покрівлі.

Більшість "Шахедів" літали в районі білорусько-українського кордону, постійно перетинаючи його в обидва боки, але один із них політав над кордоном і пішов на північ країни Білорусі.

Цей дрон взяв курс у район аеродрому Зябрівка, пролетів Гомель і полетів на Могилів. Востаннє його помітили в районі Жлобіна. Після цього він загубився. Невідомо, куди він подівся. Повітряні сили також відзначили, що один з безпілотників залетів до Білорусі та зник.