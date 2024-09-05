Хоча українські захисники збили усі цілі, як летіли на Київ та область, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження. На щастя, минулося без постраждалих.

До теми У КМВА назвали особливість нічної атаки "Шахедами" й відповіли, чи є руйнування

На Київщині пошкоджено будинки

У Київській ОВА повідомили, що атака дронів-камікадзе на Київщину тривала 11 годин. Сили ППО відбили ворожу атаку та знищили усі цілі.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Також не повідомлялося про постраждалих.

Однак внаслідок падіння уламків збитих цілей є пошкодження 6 приватних будинків.

В них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю. Також ушкоджено господарчу будівлю та авто. Крім того, побиті вікна в одному із багатоквартирних будинків. В трьох районах області ліквідовано пожежі трав'яної підстилки,

– повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він також закликав киян завжди реагувати на сигнали повітряної тривоги та залишатися в укритті.

Загалом, під час атаки 5 вересня окупанти запустили по території України 78 "Шахедів". Сили ППО провели потужну бойову роботу й приземлили 60 ударних дронів. Ще 15 БпЛА було локаційно втрачено, два "Шахеди" повернулись до Росії, один – до Білорусі.