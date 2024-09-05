Вдосвіта у Києві та області також лунали потужні вибухи. Як згодом повідомили представники місцевої влади, спрацювали системи ППО.

До теми У повітряному просторі України все ще є "Шахеди": які області під загрозою

Яка особливість атаки "Шахедів" на Київ

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у ніч з 4 на 5 вересня Росія вкотре запустила дрони-камікадзе по території України. "Шахеди" перетнули повітряний простір нашої держави близько о 22:00 з південного та східного напрямків.

Під загрозою повітряного удару перебували практично усі південні, північні, східні, центральні та частина західних областей України, в тому числі й Київ. В столиці тривогу оголосили ще до опівночі й тривала вона безперервно понад 9 годин.

Попко наголосив, що протягом усього часу під час тривоги російські дрони, попередньо, "Shahed", намагалися атакувати столицю. Як повідомили в КМВА, дрони атакували поодиноко, а не групами. Втім, українські захисники знищили усі безпілотники, які загрожували столиці. За попередніми даними, в Києві без потерпілих та руйнувань.

Зараз столиця без потенційних повітряних загроз. Але прошу усіх киян та гостей міста бути уважними й пильними – атака ворожих ударних дронів у інших регіонах України ще триває, і не виключено, що російські дрони можуть змінити курс і спробувати атакувати Київ. Тому слідкуйте за сигналами повітряної тривоги й бережіть себе!

– закликав Попко.

Минулої ночі, 4 вересня, окупанти також атакували Київщину. Тоді сили ППО збили усі цілі, а про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.