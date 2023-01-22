В Гонконге свинья убила мясника, который хотел ее зарезать

В пятницу, 20 января, в Гонконге при попытке зарезать свинью погиб мясник. Об этом сообщила полиция города.

По словам полиции, коллега нашел мужчину без сознания с тесаком в руке и раной на левой ноге. Его доставили в больницу, где впоследствии констатировали смерть.

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Подробности инцидента

По словам полиции, 61-летний мясник собирался убить свинью. Он выстрелил в нее из электрошокера, однако когда животное пришло в сознание, то сбило его с ног.

Когда мужчина упал на землю, то получил рану 40-сантиметровым тесаком для мяса, который держал в руке. Коллега нашел мужчину без сознания с тесаком в руке и раной на левой ноге. Его доставили в больницу, а там уже констатировали смерть.

По этому делу было открыто расследование

В полиции сообщили, что окончательная причина смерти еще не установлена. Департамент труда города заявил, что начал расследование.

Министерство труда огорчено смертью этого человека и выражает глубокое соболезнование его семье. Мы завершим расследование как можно скорее, чтобы установить причину инцидента, установить ответственных лиц и рекомендовать меры по улучшению. Примем меры в соответствии с законом, если будут нарушения законодательства об охране труда,

– говорится в заявлении.

Департамент гигиены пищевых продуктов и окружающей среды города, управляющего скотобойнями, тоже выразил соболезнования семье мужчины.