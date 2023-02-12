Офицеры Департамента пищевых продуктов и гигиены окружающей среды провели соответствующие проверки. Сотрудники департамента взяли образцы мяса для экспертизы.

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Магазин работал без лицензии

Как известно, магазин расположен в одном из коммерческих районов Яу Ма Тэй. Департамент заявил, что во время обысков магазина не обнаружили лицензии на продажу, а значит, магазин работал незаконно.

Если это будет доказано, будет возбуждено уголовное дело,

– говорится в заявлении AFCD.

Обратите внимание! Есть собачье и кошачье мясо запрещено в Гонконге с 1950 года. Согласно законам полуавтономного китайского города, законодатели и защитники животных призвали к усилению мер наказания для владельцев подобных магазинов.

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