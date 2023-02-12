Офіцери Департаменту харчових продуктів і гігієни навколишнього середовища провели відповідні перевірки. Співробітники департаменту взяли зразки м'яса для експертизи.

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Магазин працював без ліцензії

Як відомо, магазин розташований в одному з комерційних районів Яу Ма Тей. Департамент заявив, що під час обшуків магазину не виявили ліцензії на продаж, а відтак, крамниця працювала незаконно.

Якщо це буде доведено, буде порушено кримінальну справу,

– йдеться в заяві AFCD.

Зверніть увагу! Їсти собаче та котяче м'ясо заборонено в Гонконзі з 1950 року. Відповідно до законів напівавтономного китайського міста законодавці та захисники тварин закликали до посилення заходів покарання для власників подібних магазинів.

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