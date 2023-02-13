На оккупированных территориях людей массово гонят вступать в "Единую Россию"

Власти страны-террористки не изменяют себе и на временно оккупированных территориях. Они не пытаются получить какие-то политические баллы и приверженность народа деятельностью в пользу людей, а лишь рисуют себе рейтинги.

Делает это "Единая Россия", конечно, по принуждению. Ведь гораздо проще заставить людей вступить в ряды партии, чем создать условия, когда они и сами захотят стать ее частью, пишет 24 Канал.

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Продолжение советских традиций

Свидетельство такой деятельности по лучшим традициям советов зафиксировали во временно оккупированной Горловке. Там всем руководителям местного бизнеса разослали телефонограмму с указанием "обеспечить сотрудникам коллектива" возможность поступить в "Единую Россию".

Обосновывает это так называемая администрация города тем, что теперь эти территории якобы являются частью "большой и могучей".

Все граждане могут стать частью ведущей всероссийской политической партии "Единая Россия", которая всесторонне помогала и помогает жителям ДНР на протяжении многих лет,

– указывается в документе.

Стоит ли упоминать, что на оккупированных территориях, например, люди иногда для собственных нужд собирают даже дождевую воду – вопрос риторический. "Улучшение жизни" и "всесторонняя помощь" на лицо.

Далеко не все жители оккупированных территорий в восторге

Стоит отметить, что в телеграм-каналах люди возмущаются такой политике, а также саркастически шутят.

Цель – чтобы все и каждый вступили в дер*мо. Ну, то есть в партию "Единая Россия",

– отметили пользователи телеграм-каналов.

А также подчеркнули, что дело это добровольное: "хочешь – вступай, не хочешь – бизнес заберем". Отметим, что также в комментариях предполагают, что такие постановления – не что иное, как предсмертные судороги: "Слышат, мрази, что скоро им 3,15здец будет..."