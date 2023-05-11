В Германии мужчина бросил взрывчатку в полицейских: есть пострадавшие и погибший

Утром 11 мая ассоциация домовладельцев города Ратингена обратилась в полицию, потому что почтовый ящик одного из жильцов дома был переполнен. Собственно, поэтому полицейские предположили, что в квартире находится человек в беспомощном состоянии.

Группа полицейских и спасателей прибыла на место происшествия. Когда они пытались открыть дверь, произошел мощный взрыв.

Смотрите также Стрельба или наезд автомобилем на людей: СМИ пишут об ужасном теракте в Тель-Авиве

В квартире нашли тело

Глава МВД земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль сообщил, что 10 пожарных, полицейский и 4 медика получили серьезные ранения.

По предварительным данным, в квартире проживали мать и сын. Последний поджег квартиру с матерью на последнем этаже многоэтажки. Полиция и пожарная команда попытались открыть дверь, после чего мужчина открыл ее и протянул что-то против экстренных служб. Следовательно, он поджег предмет, впоследствии взорвавшийся.

Мужчина бросил взрывчатку в полицию / Фото Spiegel

После инцидента спецназовцы ворвались в квартиру и задержали мужчину в возрасте около 60 лет. Сообщается, что в доме было обнаружено тело. Сам мужчина получил ранения, однако неизвестно когда это произошло: при взрыве или задержании.

Рядом с этим местом находится школа. Детей оттуда пока не выпускают. Район оцеплен.

По словам главы МВД, есть информация, что мужчина "психически находился в близости к противникам короны". Очевидно, это связано с его заявлениями в социальных сетях.

Подобные случаи: последние новости