В Госдуме России пригрозили Финляндии уничтожением: пугают ядерным оружием и третьей мировой

В России продолжается истерика из-за стремления Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Депутат Госдумы Алексей Журавлев дал интервью пропагандистскому СМИ, в котором начал пугать ядерным оружием, третьей мировой и уничтожением Финляндии.

Российский депутат позорно заявил, что "инициатором" третьей мировой якобы являются США, а не Россия, начавшая войну против Украины. Алексей Журавлев раскидался большими угрозами Швеции и Финляндии из-за их стремления стать членами НАТО.

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Выдумки о "государственности финнов, подаренной Россией"

Алексей Журавлев в лучших традициях российской пропаганды заявил, что якобы Европе, в частности Финляндии, хуже от антироссийских санкций, чем России. Депутат Госдумы даже не постеснялся заявить, что Швеция и Финляндия после вступления в НАТО станут мишенью для российских военных. Не менее позорно прозвучали слова о том, что Россия якобы имеет "законное право подвергнуть сомнению существование Финляндии" после вступления в Альянс.

Казалось бы, дно уже пробито, но Журавлев не остановил свой поток сознания. Забыв о советско-финской войне, депутат постыдно заявил, что якобы финны должны быть благодарны России за государственность. Финляндии пропагандист угрожает ракетами "Сармат". И еще он настаивает на том, чтобы внести Швецию и Финляндию в "очень страшный для всех" перечень "недружественных стран".

"Сделают как с Украиной"

Журавлев продолжил пробивать дно и выдал, что США подталкивают страны Восточной Европы нападать на Россию. И тут ключевой момент – Украину якобы тоже "подтолкнули", и Журавлеву абсолютно безразлично то, что войну начала Россия.

Ну и, конечно, на "войну" подталкивают Румынию и Польшу. Подытоживая свой поток нездоровых мыслей, Журавлев сказал, что после вступления в НАТО отношения Финляндии и России точно ухудшатся, потому что в Альянс якобы вступают только "для уничтожения России".

Угрозы ядерным оружием и третьей мировой

Ну и куда типичному российскому политику без угроз ядерным оружием и третьей мировой, "которую так сильно хотят начать США".

Журавлев выдал, что Россия без проблем может применить ядерное оружие, если "существованию России будет что-то угрожать". И вообще депутат Госдумы уверен, что НАТО хочет уничтожить Россию, поэтому страна-агрессор должна уничтожить Альянс.

Отдельно Журавлев решил забросать обвинениями страны Балтии и выдал традиционные шовинистические тезисы о том, что они "карапузы" и Россия их не боится, а "объединение со Швецией и Финляндией против России", как выздал Журавлев, якобы больше угрожает этим странам, а не стране-оккупанту.

Напоследок горе-политик отметился не менее позорным заявлением, что украинцы "не думают о жизнях мирных людей", а Россия, ежедневно наносящая ракетные удары по гражданской инфраструктуре, "пришла спасать граждан".

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Из-за войны, которую Россия начала против Украины, Финляндия решила немедленно подать заявку на вступление в НАТО. В Кремле говорят, что такой шаг Хельсинки якобы угрожает России, из-за чего звучит немало истерических заявлений.