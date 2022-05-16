Они являются одними из тех, кого можно встретить среди служащих разных формирований, ставших защитниками Мариуполя. Фото отдыха бойцов в убежище 15 мая обнародовала Госпогранслужба.

Заметьте Защитник "Азовстали" под звуки обстрелов спел "Стефанию"

Как проводят досуг бойцы

На одном из фото двое служащих играют в шахматы при фонаре. Примечательно, что несмотря на тяжелое положение, воины не теряют оптимизма и улыбаются.



Защитники Мариуполя играют в шахматы / Фото Госпогранслужбы

На других фотографиях мужчины читают книги и смотрят что-нибудь на смартфоне. Также обнародовали и изображение флага морской охраны Украины, которое бойцы хранят даже на суше.



Чиновник читает книгу на "Азовстале" / Фото Госпогранслужбы



Флаг Морской охраны защитников "Мариуполя" / Фото Госпогранслужбы

Вопреки сверхсложным условиям, пограничники Мариупольского отряда морской охраны вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают держать оборону на "Азовстали"! А в перерывах наши Герои отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг,

– написали пограничники.



Пограничники в укрытиях завода "Азовсталь" / Фото Госпогранслужбы

Какая сейчас ситуация на "Азовстале"

Это предприятие уже давно находится в окружении врага. Сначала там были не только военные, но и гражданские, которых россияне разрешили вывезти только через 2 месяца. При этом не было еще дня, когда бы территорию завода не атаковали.

Сейчас там находятся наши защитники, которые в очередной раз показали всему миру, насколько сильным может быть наш народ. Они продолжают бороться, хоть и нет даже медикаментов. При этом там уже более 600 тяжелораненых бойцов, которых россияне не дают эвакуировать.

Армия врага продолжает применять разные виды вооружения и бросать туда безумные количества военных. Однако взять "Азовсталь" они просто не могут.

Россия не раз предлагала нашим военным сдаться. Однако они сказали, что будут бороться до конца. В то же время, власти ведут тяжелые переговоры, к которым привлекли разных посредников – от лидеров стран до международных организаций. Однако Кремль просто не идет на уступки и продолжает совершать этот террор, похожий уже не на войну, а обычную попытку убийства сотен людей.

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