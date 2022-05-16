Вони є одними з тих, кого можна зустріти поміж службовців різних формувань, які стали оборонцями Маріуполя. Фото відпочинку бійців у сховищі 15 травня оприлюднила Держприкордонслужба.
Зауважте Захисник "Азовсталі" під звуки обстрілів заспівав "Стефанію"
Як проводять дозвілля бійці
На одному із фото двоє службовців грають у шахи при ліхтарі. Помітно, що, попри важке становище, воїни не втрачають оптимізму та посміхаються.
Оборонці Маріуполя грають у шахи / Фото Держприкордонслужби
На інших світлинах чоловіки читають книги та дивляться щось на смартфоні. Також оприлюднили й зображення прапора морської охорони України, який бійці бережуть навіть на суші.
Службовець читає книгу на "Азовсталі" / Фото Держприкордонслужби
Прапор Морської охорони оборонців "Маріуполя" / Фото Держприкордонслужби
Попри надскладні умови, прикордонники Маріупольського загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на "Азовсталі"! А в перервах наші Герої відволікаються грою в шахи та читанням книг,
– написали прикордонники.
Прикордонники в укриттях заводу "Азовсталь" / Фото Держприкордонслужби
Яка зараз ситуація на "Азовсталі"
- Це підприємство вже давно перебуває в оточенні ворога. Спершу там були не лише військові, а й цивільні, яких росіяни дозволили вивезти лише через 2 місяці. При цьому не було ще дня, коли б територію заводу не атакували.
- Зараз там перебувають наші захисники, які вкотре показали всьому світові наскільки сильним може бути наш народ. Вони продовжують боротися, хоч і немає навіть медикаментів. При цьому там вже понад 600 тяжкопоранених бійців, яких росіяни не дають евакуювати.
- Армія ворога продовжує застосовувати різні види озброєння та кидати туди шалені кількості військових. Проте взяти "Азовсталь" вони просто не можуть.
- Росія не раз пропонувала нашим військовим здатися. Проте вони сказали, що боротимуться до кінця. Водночас влада веде важкі переговори, до яких залучили різних посередників – від лідерів країн до міжнародних організацій. Однак Кремль просто не йде на поступки та продовжує чинити цей терор, який схожий уже не на війну, а звичайну спробу вбивства сотень людей.
До теми – боєць розповів, в яких умовах перебувають поранені на "Азовсталі": дивіться відео