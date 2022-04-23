В Госспецсвязи назвали 5 хакерских группировок, наиболее часто атакующих Украину
23 апреля 2022 , 03:18Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
Россияне пытаются атаковать Украину не только на поле боя. Вражеские хакеры увеличили количество кибератак почти в три раза.
Российские хакеры пытаются получить преимущество в киберпространстве. В первом квартале было зарегистрировано 802 вражеских атаки – год назад их количество составило 362.
Читайте также Круче Чернобыевки: ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов на Херсонщине, – Арестович
Хакерские группировки, атакующие Украину
Особую активность в атаках на Украину проявили 5 хакерских группировок. Все они соединены с армией либо силовыми структурами России.
Больше всего хакерских атак на Украину совершили:
- UAC-0010 aka Armageddon (GammaLoad, GammaDrop, HarvesterX) – группировка ФСБ;
- UAC-0041 (AgentTesla, XLoader) – группа хактивистов из России;
- UAC-0056 (Pandora hVNC, RemoteUtilities, GrimPlant, GraphSteel) – русские кибершпионы;
- UAC-0051 aka UNC1151 – группировка, имеющая связь со спецслужбами Беларуси;
- AC-0028 aka APT28 – группировка ГРУ.
Смотрите также – несколько друзей Путина исчезли