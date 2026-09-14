В ГПСУ прокомментировали выезд Кравченко за границу

Генпрокурор Руслан Кравченко уехал за границу в командировку. Эта поездка проходит на фоне масштабного разоблачения коррупции в Офисе генпророкура.

В комментарии "Интерфакс-Украина" представитель ГПСУ Андрей Демченко пояснил, что пограничники не могут разглашать информацию о пересечении границы конкретными гражданами.

Что известно о выезде из страны Кравченко?

В то же время, он отметил, что людей пропускают через границу только по документам, которые в соответствии с законом дают право на выезд.

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Ранее журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что Кравченко выехал за границу в 02:30 ночи на служебном автомобиле из-за пункта пересечения ЧП "Шегини" на украинско-польской границе во Львовской области.

Еще 12 сентября страну покинула его супруга. Она выезжала через границу с Молдовой.

Сам Руслан Кравченко не стал отрицать выезд из страны. Генпрокурор заявил, что находится в командировке. У него якобы запланированы встречи с международными партнерами, которым он хочет пожаловаться на работу НАБУ и САП.

По данным ЦПК, Кравченко использовал командировку в Литву, чтобы бежать из страны.

Напомним, 7 сентября генпрокурор подал в отставку на фоне скандала, связанного с операцией "Карфаген".

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, созданную работником Офиса генпрокурора.

14 сентября Кравченко обнародовал видеообращение, в котором заявил, что целью операции "Карфаген" было сорвать возбуждение уголовных дел против работников и руководителей НАБУ и САП.

Напоследок генпрокурор подписал подозрение руководителю НАБУ Кривоноса и лицу, близкому к руководителю САП Клименко.