В Греции утонули мать и дочь из Украины: в посольстве сообщили детали трагедии

На греческом острове Корфу обнаружили тела двух украинок, которые погибли в море во время шторма. Погибшие – мать и дочь, в возрасте 52 и 32 года.

В комментарии 24 Каналу в МИД подтвердили гибель гражданок Украины. По предварительным данным, погибшие находились в Греции с целью отдыха.

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Посольство Украины в Греческой Республике получило сообщение от Береговой охраны острова Корфу (Греция) о смерти двух гражданок Украины, которая произошла на море. Предварительно установлено, что погибшие находились в Греции с целью отдыха,

– сообщили в МИД.

Отмечают, что посольство поддерживает контакт с местными органами, медучреждением, в которое были доставлены тела умерших, а также страховой компанией.

"Личности умерших установлены – это гражданки Украины 1972 года рождения и 1992 года – мать и дочь", – сообщили в посольстве.

Также добавляют, что родственников погибших женщин проинформировали о трагедии. Ситуация находится на контроле диппредставительства.

Обстоятельства гибели женщин

О гибели двух туристок из Украины сообщил греческий общественный вещатель ERT 30 сентября вечером. Отмечалось, что женщин нашли в районе Сидари на острове Корфу.

Погибшие отдыхали в прибрежной зоне. Они пошли купаться несмотря на ухудшение погодных условий, в частности штормовой ветер, дувший с севера,

– сообщали СМИ.

Идентификацию женщин провели по браслетам на запястьях. Они, по словам сотрудников отеля, были постоянными гостями и ежегодно посещали Корфу.