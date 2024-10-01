У коментарі 24 Каналу у МЗС підтвердили загибель громадянок України. За попередніми даними, загиблі перебували в Греції з метою відпочинку.
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Посольство України в Грецькій Республіці отримало повідомлення від Берегової охорони острова Корфу (Греція) про смерть двох громадянок України, яка сталася на морі. Попередньо встановлено, що загиблі перебували в Греції з метою відпочинку,
– повідомили в МЗС.
Зазначають, що посольство підтримує контакт з місцевими органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією.
"Особи померлих встановлено – це громадянки України 1972 року народження та 1992 року – матір та донька", – повідомили у посольстві.
Також додають, що родичів загиблих жінок поінформували про трагедію. Ситуація перебуває на контролі дипустанови.
Обставини загибелі жінок
Про загибель двох туристок з України повідомив грецький суспільний мовник ERT 30 вересня ввечері. Зазначалось, що жінок знайшли в районі Сідарі на острові Корфу.
Загиблі відпочивали в прибережній зоні. Вони пішли купатися попри погіршення погодних умов, зокрема штормовий вітер, що дув з півночі,
– повідомляли ЗМІ.
Ідентифікацію жінок провели за браслетами на зап'ястях. Вони, за словами співробітників готелю, були постійними гостями й щороку відвідували Корфу.