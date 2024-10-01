У коментарі 24 Каналу у МЗС підтвердили загибель громадянок України. За попередніми даними, загиблі перебували в Греції з метою відпочинку.

Дивіться також Група українських дітей не може повернутися з Австрії через повені: МЗС прокоментувало ситуацію

Посольство України в Грецькій Республіці отримало повідомлення від Берегової охорони острова Корфу (Греція) про смерть двох громадянок України, яка сталася на морі. Попередньо встановлено, що загиблі перебували в Греції з метою відпочинку,

– повідомили в МЗС.

Зазначають, що посольство підтримує контакт з місцевими органами, медзакладом, до якого було доставлено тіла померлих, а також страховою компанією.

"Особи померлих встановлено – це громадянки України 1972 року народження та 1992 року – матір та донька", – повідомили у посольстві.

Також додають, що родичів загиблих жінок поінформували про трагедію. Ситуація перебуває на контролі дипустанови.

Обставини загибелі жінок

Про загибель двох туристок з України повідомив грецький суспільний мовник ERT 30 вересня ввечері. Зазначалось, що жінок знайшли в районі Сідарі на острові Корфу.

Загиблі відпочивали в прибережній зоні. Вони пішли купатися попри погіршення погодних умов, зокрема штормовий вітер, що дув з півночі,

– повідомляли ЗМІ.

Ідентифікацію жінок провели за браслетами на зап'ястях. Вони, за словами співробітників готелю, були постійними гостями й щороку відвідували Корфу.