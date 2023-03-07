В Грузии митингующие штурмовали парламент: силовики устроили жесткий разгон

В Тбилиси продолжаются протесты против так называемого закона об "иностранных агентах". Митингующие прорываются в здание парламента.

Митингующие уже прорвали баррикады, окружавшие здание парламента. Теперь они пытаются ворваться в помещение, сообщает 24 канал.

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Силовики пытаются остановить митингующих

Сначала митингующие разрушили все изгороди, которые были вокруг парламента и теперь пытаются ворваться непосредственно в здание. Силовики пытаются максимально этому противодействовать и используют против людей водометы.

Митингующие прорывают баррикады возле парламента: смотрите видео

В то же время в сети появились кадры, на которых видно, что полицейские вместе с водометами используют перечные спреи.

Силовики используют перечные спреи против митингующих: смотрите видео

Между тем, пропагандистские СМИ говорят, что митингующие якобы бросили коктейль Молотова в силовиков, а те его погасили.

По состоянию на 23:30 грузинский спецназ снова предпринял попытку силового разгона митингующих. По данным местных СМИ, силовики уже зачистили площадь напротив парламента, использовав слезоточивый газ.

Силовики пытаются разогнать митинг в Тбилиси: смотрите видео

По состоянию на 23:40 по Киеву силовики, вероятно, полностью зачистили территорию площади Шота Руставели возле парламента и оттеснили всех митингующих.

Почему в Грузии вспыхнули протесты

Грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданный в лучших традициях российской пропаганды. Фактически повторяет российское законодательство об "иноагентах".

Людей возмутили подобные действия власти. Под парламентом Грузии собрались сотни человек. Они скандировали "русские" и "рабы". Полиция применила слезоточивый газ.

Президентка Грузии Саломе Зурабишвили, которая сейчас находится с рабочим визитом в США, поддержала митингующих и заявила, что наложит вето на принятый парламентом закон. Также она подчеркнула, что видит путь Грузии в ЕС.

К слову, в США отмечают, что пытающиеся препятствовать протестам могут попасть под санкции.